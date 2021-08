Appadoo pas fan de la mise en concurrence de Keylor Navas

Avec trois victoires en autant de journées, le PSG a fait carton plein suite à son succès sur la pelouse du Stade Brestois ce vendredi soir (2-4). Une victoire dans une certaine douleur suite à quelques errances défensives déjà observées lors des deux journées précédentes. Le résultat est le suivant : si les Parisiens possèdent une attaque prolifique, avec déjà 10 réalisations au compteur, l’arrière-garde rouge et bleu est également perméable, déjà 5 buts encaissés.

Même s’il n’est pas globalement fautif sur ces buts concédés, certains commencent à se poser des questions sur Keylor Navas et la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, ce dernier ayant fait sa première apparition dans le groupe parisien ce vendredi. C’est notamment le cas de Dave Appadoo qui estime que le recrutement du meilleur joueur de l’Euro 2020 ne met pas l’ancien merengue dans de bonnes conditions.

“sur ce match, Navas a fait une faute. Cela devrait être un non-sujet, et cela l’était l’année dernière. Là, cela devient un sujet. Et c’est exactement ça que crée la situation avec Gianluigi Donnarumma, estime Dave Appadoo sur le plateau de L’Equipe du Soir. Dès que Navas fait une intervention ou encaisse un but, la réalisation fait un gros plan sur Donnarumma. Ça peut créer un climat autour de ce garçon qui, en plus d’être un gardien exceptionnel, est un élément important du vestiaire. Il a déjà été fondamental pour le PSG, il a des liens forts dans ce vestiaire. Ce n’est pas anodin ce qu’il se passe. Il faudra suivre ça à la loupe parce que cela peut également impacter la vie de cette équipe et de ce vestiaire.”