Les Féminines du PSG ont concédé le match nul (1-1) sur leur pelouse en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League contre le FC Barcelone. À l’issue de la rencontre, Irene Paredes – la capitaine parisienne – a regretté que son équipe n’ait pas réussi à concrétiser ses belles occasions. “C’est une très belle équipe, nous, on a nos armes aussi. Les deux équipes se sont procurées des grosses occasions et il aurait fallu marquer les occasions que l’on a eues. Je joue avec huit ou neuf Barcelonaises en équipe nationale, on connaît leur jeu. Elles jouent un football dont on n’a pas l’habitude d’affronter. Il faudra se procurer plus d’occasions pour avoir la chance de marquer, note Paredes pour bein Sports. L’absence de Diani ? C’est une joueuse très importante, qui arrive à faire la différence. On a d’autres joueuses qui ont montré qu’elle pouvait répondre présentes mais on espère qu’elle sera de retour rapidement.“