West Ham voudrait prolonger le prêt d’Areola

Prêté avec option d’achat par le PSG du côté de West Ham, Alphonse Areola pourrait voir son aventure londonienne se prolonger d’un an. En effet, selon le journal britannique The Athletic, les Hammers, en plus de l’option d’achat, bénéficient d’une option pour prolonger le prêt d’une saison supplémentaire, ce qui leur permettrait de compter sur les services de l’international français sans débourser l’indemnité de transfert estimée à 13 millions d’euros.

À 29 ans, Alphonse Areola pourrait ainsi devenir gardien numéro 1 de West Ham la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, Lukasz Fabianski (37 ans) est actuellement le portier titulaire de West Ham en Premier League, mais le titi parisien est titulaire en Europa League et en coupes nationales (13 matchs).

Du côté du PSG, ce dossier pourrait tout de même se transformer en un caillou dans la chaussure. Alphonse Areola étant en fin de contrat en juin 2023, l’année de prêt supplémentaire verrait le gardien français être libre à la fin de celle-ci. Le PSG pourrait donc alléger sa masse salariale, mais aussi s’asseoir sur une éventuelle indemnité de transfert.