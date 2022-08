Au cours de ce mercato estival 2022, un homme est pointé du doigt sous les cieux parisiens, Mauro Icardi. En effet, le départ de l’international argentin est désiré par la grande majorité des supporters du PSG. Cependant, l’ancien de l’Inter Milan semble ne pas agiter les foules et son salaire pourrait également être un frein aux potentiels prétendants. Cependant, ce week-end le numéro 9 du Paris Saint-Germain fait parler de lui pour autre chose que sa situation sportive ou contractuelle. Car oui, au lendemain de la victoire (0-5) des Rouge & Bleu au Stade Gabriel-Montpied face au Clermont Foot lors de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, Mauro Icardi s’est affiché sur les réseaux sociaux, en partance pour Ibiza, avec sa compagne et leurs enfants. Pour rappel, l’attaquant n’a pas été convoqué pour la rencontre, et la presse a justifié cette absence du groupe par des raisons personnelles, en faisant allusion à des histoires conjugales.

Cette escapade lui vaut une vague de critiques, auxquels le principal intéressé a répondu via Instagram : « Arrêtez d’inventer des conneries, la décision de ne pas m’appeler était purement technique. Je n’étais pas absent en raison de problèmes personnels, car je n’en ai pas et j’ai respecté chaque séance d’entraînement. Le football reste ma priorité et mon travail pour lequel je suis payé. Ce que je ne tolérerai PAS, c’est que des personnes incompétentes et mal intentionnées cherchent à me salir. Economisez votre temps et avant d’écrire et de vous cacher derrière un écran ou un journal, informez-vous avec la réalité. Si aujourd’hui je vais à Ibiza avec ma famille, c’est parce que dans mon TRAVAIL, on nous a donné des jours de congé, et chacun en profite comme il veut et avec qui il veut, en choisissant son propre destin. Je vous envoie un baiser« .