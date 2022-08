Icardi absent du groupe pour des problèmes « d’ordre privé »

Dans ce chantier important du PSG pour dégraisser une partie de son effectif, un homme est la cible de tous les supporters : Mauro Icardi. L’attaquant argentin, enchaîne les prestations médiocres depuis plusieurs semaines / mois / années. À 29 ans, l’ancien joueur de l’Inter est sous contrat jusqu’en 2024 et n’est plus désiré par les Rouge & Bleu avec l’arrivée d’Hugo Ekitike et de l’hypothétique prochain attaquant souhaité par Christophe Galtier. Absent du groupe pour la rencontre de samedi face à Clermont, l’international argentin serait de nouveau au coeur de problèmes de couple…

Mauro – Wanda, on prend les mêmes et on recommence !

Comme l’indique RMC Sport sur son site internet, Mauro Icardi n’est actuellement pas blessé. De plus un départ n’est (pour le moment) pas à l’ordre du jour et il n’a pas non plus été écarté du groupe comme certains éléments. Cette absence pourrait donc s’expliquer pour que le joueur… « puisse régler des affaires d’ordre privé. » En effet, ces derniers jours la presse argentine évoquait une (nouvelle) demande de divorce par sa femme, Wanda Nara. Si l’international argentin a démenti ces informations, les médias locaux n’en démordent pas. Une situation qui ressemble à un précédent « drama » entre les deux conjoints datant d’octobre 2021. Le numéro 9 parisien avait manqué plusieurs jours d’entraînement, et même une rencontre décisive de Ligue des champions contre le RB Leipzig au Parc des Princes (3-2).