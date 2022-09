Le mercato estival a fermé ses portes ce jeudi à 23 heures en France et le bilan du PSG est plutôt une réussite dans le sens des départs. Si les Rouge & Bleu ont enregistré six nouveaux joueurs, Antero Henrique et Luis Campos ont réussi à dégraisser massivement avec pas moins d’une vingtaine de départ. Parmi eux, le transfert définitif d’Idrissa Gueye à Everton pour un montant avoisinant les 8-10M€ selon les sources. L’international sénégalais a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec les Toffees, avec une années en option. Après trois saisons au PSG, le milieu de terrain de 32 ans a disputé 111 matches pour un total de 7 buts et 6 passes décisives. Il retrouvera ainsi la Premier League et son ancien club, où il avait évolué entre entre 2016 et 2019.

« Paris est Magique et le restera »

Et via son compte Instagram, le désormais ex-joueur du PSG a tenu à remercier le club de la capitale via un message. « Merci merci merci au Paris St Germain, pour ces 3 belles années remplies d’émotions… Merci de m’avoir permis de grandir en tant que joueur mais surtout en tant qu’homme. Merci à toutes ces personnes incroyables qui sont dans l’ombre mais qui font un travail remarquable au sein du club vous saurez vous reconnaître à travers mon message. Merci aux supporters, aux ultras pour votre immense soutien tout au long de mon parcours. Merci à Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Thomas Tuchel d’avoir rendu cela possible. Enfin merci à mes coéquipiers, tous ceux avec qui j’ai pu partager ces 3 dernières années, ce fut un immense plaisir de jouer avec vous… Paris est Magique et le restera. »