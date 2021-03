Revue de presse PSG : Mbappé, séances, Bayern…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 mars 2021 : Kylian Mbappé au coeur des attentions de l’AFP, de L’Equipe et du Parisien.

“Supersonique avec le PSG, Kylian Mbappé est apparu éteint mercredi contre l’Ukraine sous le maillot de l’équipe de France, où son parcours depuis un an et demi, est marqué par une certaine irrégularité, entre blessures, éclairs de génie et prestations décevantes. Où est passé le «Kyky» de dimanche soir face à Lyon ? Qu’est-il advenu du «Golden Boy» de février à Barcelone ?”, demande l’AFP. “Mercredi soir, Mbappé a marqué les esprits par son absence d’influence dans les phases offensives des Bleus, bien muselé par la compacte défense ukrainienne, et surtout bien incapable de retrouver la flamme qui l’anime depuis deux mois au sein de son club.“

Kylian Mbappé “n’est ni réductible à une qualité – la vitesse, lancé en profondeur – ni à une responsabilité – le nul contre l’Ukraine, c’est pour la pomme de tout le monde”, rebondit Dominique Séverac dans Le Parisien. “Il y a ce qui relève de lui et ce que l’on peut imputer aux autres. […] Ses partenaires n’ont jamais tiré le bénéfice du traitement spécial infligé au meilleur buteur de la L1 pour varier le danger. […] Cet étau autour de son talent est amené à devenir son décor, comme la récompense de la réverbération de son aura mondiale et le moyen le plus sûr de la mettre à l’ombre. Cela ira mieux dans des matches à verdict immédiat où l’opposant se découvre. Aidé par le mouvement des autres, cela ira mieux aussi en lâchant son ballon plus tôt et en décrochant pour revenir à une autre facette de la panoplie : son sens de la construction.”

Durant cette trêve internationale, le camp des Loges est moins vide qu’à l’accoutumée pendant les dates FIFA. En effet, les sud-américains (Neymar, Marquinhos, Rafinha, Di Maria, Paredes, Icardi) sont bien là, suite au report des matches décidé par la CONMEBOL. Quant à Draxler et Kehrer, ils n’ont pas été appelés cette fois en sélection allemande. Si Moise Kean (fatigué) est au repos cette semaine, si Juan Bernat est en phase de reprise, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Layvin Kurzawa sont également présents dans la capitale. Au programme de la semaine en cours : quatre séances d’entraînement. “Cette trêve est mise à profit pour effectuer un lourd travail physique, comme fin janvier, mais aussi mettre l’accent sur la récupération et corriger les déséquilibres de forme affichés par certains”, explique L’Equipe. “Quelques jeunes du centre de formation ont été appelés en renfort. Aujourd’hui, plusieurs joueurs vont avoir droit à un programme aménagé, comme Kurzawa ou Kehrer.” Du côté du FC Bayern, treize internationaux font défaut à Hansi Flick actuellement. D’autres sont au repos. “Mercredi, la séance a été de nouveau relevée avec seulement sept joueurs de champ (Müller, Boateng, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Martinez, Tiago Dantas) et deux gardiens (Nübel et Schneller)”, rapporte le journal sportif. “Les retrouvailles au centre d’entraînement du Bayern sont prévues lundi après-midi. Tanguy Kouassi, indisponible depuis trois mois et demi, devrait y faire son grand retour. Blessé au pied droit depuis la mi-février, Douglas Costa était proche d’un retour, mais il a rechuté. Le Brésilien manquera les deux rendez-vous face au PSG.“