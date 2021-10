Ilestedt : « Très excitée à l’idée de débuter l’UWCL »

Ce soir (21 heures, DAZN), les Féminines du PSG vont débuter leur campagne européenne avec un déplacement à Breidablik (Islande). Amanda Ilestedt, arrivée cet été chez les Rouge & Bleu, se dit impatiente de débuter en UEFA Women’s Champions League.

« Je suis très excitée à l’idée de débuter cette phase de groupes. On va affronter Breidablik, qui est une bonne équipe. Je suis vraiment impatiente d’être au coup d’envoi. Ce sera un match compliqué. C’est une équipe très agressive, très solide défensivement, et très forte. Ses joueuses savent jouer en équipe, avec la bonne mentalité, louange la Suédoise pour PSG TV. Il faudra être concentrées et jouer notre jeu pour gagner cette rencontre. Sur le plan personnel, je me sens très bien ici. Dès mon arrivée, j’ai tout de suite senti que j’étais la bienvenue. Je me suis directement sentie à ma place dans cette équipe. Elle est très forte, avec de grandes joueuses. Je suis donc très heureuse d’être ici.«