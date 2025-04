Indice UEFA : La France consolide sa 5e place et creuse l’écart sur les Pays-Bas et le Portugal

Grâce aux performances solides de ses clubs en compétitions européennes, dont le PSG, la France a conforté sa 5e place à l’indice UEFA. Découvrez les détails de cette progression et les perspectives pour les prochaines saisons.

La saison européenne 2024-2025 est fructueuse pour le football français. Les parcours remarquables de plusieurs clubs en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ont permis à la France d’accumuler des points précieux pour l’indice UEFA. Ce coefficient, calculé sur les résultats des clubs d’un pays lors des cinq dernières saisons, détermine le nombre de places attribuées à chaque nation dans les compétitions européennes. la France a non seulement conservé sa 5e place, mais a également augmenté son avance sur ses poursuivants immédiats : les Pays-Bas et le Portugal. Les contre-performances des clubs néerlandais et portugais lors des dernières journées européennes ont contrasté avec la régularité des équipes françaises, permettant à la France de respirer un peu plus au classement UEFA. Cette consolidation de la 5e place est cruciale pour le football français. Elle garantit pour les saisons à venir :

Trois places directes en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Une place pour le tour de qualification de la Ligue des Champions.

Deux places directes en phase de groupes de la Ligue Europa.

Une place pour le tour de qualification de la Ligue Europa.

Deux places directes en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Maintenir, voire améliorer ce classement, est essentiel pour assurer une forte représentation française dans les compétitions européennes, synonyme de prestige, de revenus et de développement pour les clubs. Si la 5e place semble bien ancrée, la France ne doit pas relâcher ses efforts. Les prochaines saisons européennes seront déterminantes pour confirmer cette position et pourquoi pas, viser plus haut au classement UEFA. La régularité des performances et la capacité des clubs français à performer au plus haut niveau continental seront les clés pour continuer à progresser.

L’indice UEFA est un baromètre important de la santé du football d’un pays sur la scène européenne. La France, en consolidant sa 5e place et en creusant l’écart sur ses concurrents, envoie un signal positif. Les prochaines saisons devront confirmer cette tendance pour assurer un avenir européen radieux au football tricolore.

