Ligue 1 : Une récompense pour Désiré Doué !

Le PSG a vu ce mois de mars deux de ses joueurs concourir pour le but du mois en Ligue 1. C’est finalement Désiré Doué, encore en course pour le titre de joueur du mois, qui a été récompensé.

Avec son but face au LOSC le 1er mars dernier à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, Désiré Doué remporte le titre honorifique de plus beau but du championnat ce mois-ci. Le numéro 14 du Paris Saint-Germain se voit une nouvelle fois distingué individuellement au moment où il surfe sur une vague de positivité dans sa jeune carrière. Cette vague pourrait être une nouvelle fois récompensé dans quelques heures. En effet, Désiré Doué, après avoir remporté le but du mois en Ligue 1, pourrait être élu joueur du mois. L’ancien du Stade Rennais est encore en lice pour ce nouveau titre individuel, en concurrence avec Mika Biereth de l’AS Monaco et son coéquipier Ousmane Dembélé. Le jeune joueur de 19 ans pourrait être le troisième parisien récompensé pour son mois après le champion du monde 2018 en Janvier et Bradley Barcola en septembre. Les votes seront clôturés ce soir à 00h00. Pour voter rendez-vous sur le lien suivant : ici.