Revue de Presse PSG : Bernardo Silva, Sergio Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 mai 2023. Bernardo Silva cible numéro 1 des dirigeants du PSG pour remplacer Messi. Le Portugais voudrait changer d’air et le PSG est une destination qui lui plaît. Le rôle de Sergio Ramos dans le vestiaire parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur l’intérêt du PSG pour Bernado Silva. Le quotidien sportif indique qu’après six ans à Manchester City, l’international portugais contrait quitter le club mancunien cet été. « À 28 ans, et avec encore deux ans de contrat, le Citizen est conscient qu’il n’aura pas forcément le dernier mot. La saison dernière déjà, il avait exprimé auprès de ses dirigeants ses désirs de départ. Ni Pep Guardiola, son entraîneur, ni les plus hautes sphères du club ne s’étaient montrés ouverts » à un départ. L’Equipe indique que l’ancien monégasque est toujours un objectif important pour le PSG cet été. « Il est même tout en haut de la liste de Luis Campos des milieux offensifs gauchers qui jouent sur le côté droit (avec notamment Michael Olise et Rayan Cherki). »

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, connaît très bien Bernardo Silva. C’est lui qui l’a repéré en réserve à Benfica avant de le faire signer à Monaco en 2014. Les deux hommes ont continué à échanger ces dernières années assure l’Equipe. « Campos apprécie sa capacité d’adaptation – il parle français – et son côté discret. En juillet et août derniers, Luis Campos avait déjà tenté de débaucher le Portugais à City. Sans succès. » Bernardo Silva continuerait à être très réceptif à l’intérêt des Rouge & Bleu. En privé, il ne cacherait pas que la destination serait tentante. « Certains assurent même qu’il a déjà pris des renseignements sur les endroits où il fait le mieux vivre en étant joueur dans la région. » Au PSG, il retrouverait son ami Kylian Mbappé. Mais il y a encore plusieurs embuches à sa possible arrivée à Paris. « Les relations entre les deux clubs ne sont toujours pas idylliques et une telle transaction n’est pas encore arrivée dans leurs histoires récentes. » De plus, le PSG n’est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone était intéressé la saison dernière. « Le club espagnol explore plus concrètement d’autres pistes actuellement, dont le retour de Lionel Messi, ce qui laisse plus de place au PSG« , conclut le quotidien sportif.

Dans le Parisien du jour, il est aussi question de l’intérêt du PSG pour Bernardo Silva. Il est la piste numéro 1 pour remplacer Lionel Messi. Le joueur formé au Benfica Lisbonne, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City, est vu comme le candidat idéal pour remplacer le septuple Ballon d’Or. Il était déjà ciblé par Luis Campos l’été dernier, mais il était trop cher pour l’exfiltrer de Manchester, martèle le quotidien francilien. Ce dernier indique que le PSG possèderait plusieurs longueurs d’avance sur le FC Barcelone, qui le suivrait de près également. « Il dispose a priori de plus de liquidités que le Barça pour un transfert estimé à 80 millions d’euros. » Un point de plus qui pourrait faire pencher la balance du côté Rouge & Bleu, le lien privilégié entretenu par Jorge Mendes, l’agent de Silva, et le conseiller sportif du PSG. Le super agent est aussi très proche du président parisien, Nasser al-Khelaïfi. Bernardo Silva ne cacherait qu’il aurait envie de changer d’air, indique LP. Des négociations auraient même déjà commencé entre lui et le PSG. En signant à Paris, il deviendrait le maître à jouer du club de la capitale assure Le Parisien. Lionel Messi en ne prolongeant pas son contrat et Neymar, qui aurait des envies d’ailleurs, laisseraient cette place vacante.

Le Parisien évoque également Sergio Ramos et son rôle de guide dans le vestiaire du PSG. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur central (37 ans) aimerait prolonger l’aventure au PSG. Après une première saison tronquée par les blessures, il enchaîne les matches lors de cet exercice 2022-2023 (42 matches toutes compétitions confondues, 3429 minutes jouées). Lors de sa première saison sous le maillot Rouge & Bleu « l’Espagnol ne s’imaginait pas tenir le rôle de leader de vestiaire alors qu’il passait plus de temps à l’infirmerie qu’en compétition. C’est cette saison que les regards sur lui ont vraiment évolué. » Le fait de pouvoir enchaîner les matches l’a automatiquement poussé à prendre plus de responsabilités dans le vestiaire. Sa voix porte davantage assure Le Parisien. Il n’hésite pas à faire « entendre ses conseils aux jeunes et aux moins jeunes. Il est un guide en quelque sorte qui, même s’il n’a pas toujours sorti de grandes performances, apparaît comme le garant du bon ordre pour l’équipe. »

Dans les coursives du Camp des Loges, on explique que le numéro 4 du PSG dégage énormément d’humilité. Sur le terrain, il « harangue les troupes, replace, corrige certains placements hasardeux. Ses expériences passées lui confèrent une grande légitimité et il met un point d’honneur à ne pas rester passif lorsqu’il pose le pied sur la pelouse. » Même s’il ne porte pas le brassard de capitaine, il agit par la gestuelle et les mots. « Naturellement, il s’est imposé comme un relais privilégié de Christophe Galtier qui le cite régulièrement en exemple. » Proche de Kylian Mbappé, le défenseur central fait partie de ceux qui quittent le centre d’entraînement du PSG en dernier. Il n’hésite pas à créer du lien, échangé et discuté avec tout le monde assure Le Parisien. « Les Titis l’apprécient pour sa bonne humeur et son franc-parler. » Lors de l’affaire Lionel Messi, l’ancien madrilène s’est positionné pour éviter que cela vire au psychodrame chez ses partenaires. « Il ne perd pas une occasion d’appuyer sur la notion de travail et le maintien de l’esprit de groupe. » Tenu en bonne estime par la direction sportive, son avenir est actuellement en réflexion. Des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour évoquer la suite « et la tendance est que l’aventure continue au moins pour une saison supplémentaire. » Le joueur a toujours expliqué qu’il souhaitait, a minima, joué trois ans au PSG. Son cas devrait être tranché dans les prochaines semaines conclut Le Parisien.