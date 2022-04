Bachmann : « On pouvait entendre tout le stade hurler pour nous et célébrer »

Ramona Bachmann a envoyé les Féminines du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions grâce à son but lors des prolongations du quart de finale retour – au Parc des Princes – contre le Bayern Munich (1-2/2-2). La Suissesse (31 ans), à Paris depuis 2019, est revenue sur ce but de la qualification dans un entretien accordé au Parisien.

« Je dirais que ce but est l’un des plus importants. J’en ai mis quelques-uns mais il en fait partie. C’était un moment de pure émotion. J’étais très heureuse. C’est une sorte de soulagement. Il ne restait que quelques minutes. On voulait absolument éviter les tirs au but. Nous étions fatiguées mais on ne ressent plus ses jambes à ce moment, on est juste heureuses. On pouvait entendre tout le stade hurler pour nous et célébrer.«

L’attaquante a ensuite évoqué la suite de la compétition européenne pour le PSG, qui va affronter Lyon dans une double confrontation.

« Nous avons deux gros matchs à venir. Je ne pense pas encore à la finale. On doit vraiment rester concentrées. C’est un rêve, bien sûr (de remporter La Champions League, ndlr). Mais on ne peut pas regarder trop loin. On a les meilleures joueuses du monde, tout le monde veut gagner. On a faim de trophée et je pense que ne rien remporter cette saison serait forcément une déception. »

Elle est aussi revenu sur son choix de prolonger son contrat avec le PSG, jusqu’en juin 2023, avec le PSG. « Je suis avant tout heureuse de jouer dans cette belle équipe. On se bat pour gagner des trophées cette saison. Et, plus généralement, je suis très heureuse ici à Paris, aussi dans ma vie privée. C’est un petit défi pour moi de ne pas jouer tous les matchs. Mais je ne suis pas du genre à fuir si les choses se compliquent. J’aime les défis et j’ai encore beaucoup à donner à cette équipe.«

Ramona Bachmann qui a enfin évoqué Neymar, avec qui elle partage un sponsor. « C’est l’un des joueurs que j’aime le plus observer. Je le suis depuis très longtemps, même à son époque barcelonaise. C’est très bien qu’il soit ici et que je puisse le voir souvent. C’est un super mec et un grand footballeur, l’un des plus talentueux du monde. Il est très sympa en plus de cela.«