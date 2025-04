L.Hernandez : « Chaque joueur est là pour être titulaire, c’est ça la force de cette équipe »

Ce samedi soir, le PSG a livré un récital sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne après une deuxième période de haut vol (1-6). Un résultat qui rapproche les Parisiens du titre de champion.

Le PSG a fait le job sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. Après une première période compliquée, les joueurs de Luis Enrique ont su se ressaisir au retour des vestiaires pour faire vivre un calvaire à la défense stéphanoise avec un score final de 6-1. Désormais, les Rouge & Bleu attendent patiemment le résultat de Monaco/Nice pour savoir s’ils seront champions de France dès ce samedi soir. Titulaire au poste de latéral gauche puis repositionné dans l’axe après l’entrée de Nuno Mendes, Lucas Hernandez est revenu sur la performance des futurs champions de France au micro de DAZN.

Le discours de Luis Enrique à la pause

« Oui, c’est surtout les 20-25 premières minutes où on a eu du mal à rentrer dans le match. Saint-Etienne a aussi très bien démarré ce match, ils nous ont mis en difficulté. Le coach nous a un peu parlé pendant la première mi-temps et il nous a donné deux-trois consignes puis à la mi-temps on a réglé tout cela. Après, en deuxième mi-temps, on a fait la différence en faisant ce qu’il fallait faire depuis le début. Mais, le plus important est de continuer à gagner les matches et d’enchaîner des belles prestations. »

Comment l’équipe gère-t-elle l’intensité du calendrier ?

« Par rapport à cela, le coach gère la situation super bien. On est un groupe super fort, chaque joueur est là pour être titulaire à tout moment et ça se voit à chaque match. Qu’importe qui est sur le terrain, il répond présent, c’est ça qui fait la force de cette équipe. »

Va-t-il regarder le match Monaco / Nice sur le chemin du retour ?

« On sera dans l’avion je pense. Mais quand on arrivera, on espère qu’on sera déjà champion. On fait une saison incroyable et si ce n’est pas cette semaine on espère être champion la semaine prochaine. »

Nasser al-Khelaïfi, le président avec la plus longue longévité au PSG

« Oui, on est tous très heureux d’avoir le président qu’on a. Il mérite tout ce que l’on est en train de faire aujourd’hui avec ce club, et en espérant remportant beaucoup de titres cette saison. »