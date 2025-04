Antoine Kombouaré : « L’invincibilité du PSG ? On va tout faire pour que le record reste au FC Nantes ! »

Afin de préparer au mieux sa double confrontation face à Aston Villa en 1/4 de finale de C1, le PSG s’est vu accorder un report de la J29 de L1. Cette rencontre sur la pelouse du FC Nantes était initialement prévue entre le match aller et retour de Ligue des Champions pour le club de la capitale.

La décision de reporté la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG a beaucoup fait parler ces dernières heures. La décision de la LFP, malgré le refus de l’actuel 13e du championnat encore en course pour le maintient, a été commentée par Antoine Kombouaré, coach des Canaris, sur le plateau de France 3 pour l’émission Le Mag Ligue 1 : « Il faut être très clair parce que j’entend tout et n’importe quoi. Moi en tant qu’entraîneur bien sur que c’est très handicapant. On a refusé, la première décision du FC Nantes et donc la mienne, était de refuser. Par contre, comme je l’ai dis, il y a des combats qu’on ne mène plus. Parce qu’on savait que même en refusant, le Conseil d’Administration allait donner une décision favorable au PSG« , a déclaré l’ancien joueur (1990 – 1995) et entraîneur (2009 – 2011) du club de la capitale. A ce sujet, Antoine Kombouaré a été relancé sur la possibilité de « lutter » contre le Paris Saint-Germain sur un tel dossier : « Je me souviens du grand Lyon avec Aulas, c’était pareil. Quand ils demandent, et surtout quand ils sont en quart de finale, demi-finale … si ça peut aider nos clubs français à aller plus loin et aller en finale, tant mieux, et tant mieux pour le PSG dont je suis fan« .

Ainsi, la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG se jouera le mardi 22 avril. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de poursuivre sa saison historique en Ligue 1 en restant invaincu ? Antoine Kombouaré ne le voit pas du même œil : « Battre le record d’invincibilité du FC Nantes (32 matchs sans défaites en 1994 – 1995) ? Bien sur qu’ils en sont capable. Est-ce qu’ils vont le faire ? Nous en tous cas on va tout faire pour que le record reste pour notre club, le FC Nantes. J’adore le PSG. Mais je les adore avant et après le match, pendant ça reste un ennemi, comme tous les autres clubs« .