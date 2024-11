Ce dimanche (20h45 sur TF1), l’équipe de France dispute son dernier match de Ligue des Nations face à l’Italie. Et un seul Parisien sur les quatre présents est titulaire.

Après son triste match nul face à Israël (0-0) jeudi, l’équipe de France voudra montrer une autre image ce dimanche soir. Déjà qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Nations, les Bleus affrontent l’Italie – à San Siro – dans l’optique de prendre la première place à la Nazionale, toujours invaincue dans ce groupe. Pour cela, les Tricolores devront s’imposer par plus de deux buts d’écart après leur défaite 1-3 en septembre dernier. Et pour cette rencontre, un seul Parisien sera titulaire.

Donnarumma absent de dernière minute, Kolo Muani titulaire

Du côté des Italiens, Gianluigi Donnarumma est un absent de dernière minute. Le portier parisien souffre d’un virus intestinal et est remplacé par Guglielmo Vicario. En face, Didier Deschamps a décidé d’aligner une nouvelle fois Randal Kolo Muani. L’attaquant du PSG sera accompagné par Marcus Thuram et un ancien Parisien, Christopher Nkunku, en attaque. De leur côté, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola débutent sur le banc.

Le XI de l’Italie : Vicario – Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni – Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco – Barella (c) – Retegui

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Konaté (c), Saliba, Digne – Koné, Rabiot, Guendouzi – Kolo Muani, Thuram, Nkunku

