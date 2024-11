En discussions avec le PSG pour prolonger son contrat, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, est également dans le viseur d’un top club européen.

Depuis plus d’un an, le PSG a décidé de prendre un nouveau tournant. Et pour mener à bien ce nouveau projet, le club de la capitale a décidé de prolonger Luis Enrique pour accomplir cette mission. Et cela concerne aussi Luis Campos. Conseiller sportif des Rouge & Bleu depuis l’été 2022, le dirigeant portugais arrive également en fin de contrat en juin 2025. Et l’ancien dirigeant du LOSC est actuellement en discussions avec les champions de France pour poursuivre l’aventure en commun.

Arsenal garde un oeil sur Luis Campos

Mais sa situation contractuelle permet également à d’autres clubs de tenter leur chance pour le recruter. En effet, comme le rapporte Julien Froment, Arsenal garde un oeil sur le Portugais de 60 ans suite au départ attendu de son directeur sportif Edu. Cependant, les Gunners partent avec une longueur de retard dans ce dossier. En effet, le journaliste de Franceinfo précise que Luis Campos « est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger son contrat, dans le sillage de Luis Enrique. »