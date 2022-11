La Coupe du monde ouvre ses portes dans moins de 24 heures. Et à cette occasion, Canal Supporters vous propose une présentation des équipes nationales comprenant un ou plusieurs joueurs du PSG. Aujourd’hui, place à l’Argentine de Lionel Messi.

Très attendue, la Coupe du Monde au Qatar se lance ce dimanche 20 novembre avec une rencontre d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur (17h00). Pour sa part, l’Argentine commencera son aventure avec une opposition face à l’Arabie-Saoudite le 22 novembre prochain, coup d’envoi à partir de 11h00. Pour le reste, présente dans le groupe C, l’Albiceleste devra faire face à la Pologne (26 novembre, 20h00) et au Mexique (30 novembre, 20h00). Un groupe où les hommes de Lionel Scaloni semblent jouir de la latitude nécessaire pour s’octroyer la première place. Dans le cas contraire, la France, pressentie pour finir à la tête du groupe H, pourrait devenir un obstacle difficilement surmontable et ce, dès les huitièmes de finale de la compétition.

Une nation parmi les favoris

Mais l‘Argentine peut se baser sur certains fondamentaux afin d’offrir un visage des plus compétitifs. Il n’y a qu’à observer sa phase de qualifications pour s’en convaincre. Seulement supplanté par le Brésil, Lionel Messi, qui a particulièrement brillé durant ces qualifications, et ses partenaires n’ont connu aucun revers. Mieux, ils peuvent se targuer de posséder une défense de fer avec seulement 8 réalisations concédées en 17 rencontres. C’est également impressionnant en ce qui concerne les Clean-Sheets puisque l’Argentine a achevé son parcours sud-américain avec un but inviolé à dix reprises. De plus, il ne faut nullement occulter un point déterminant à l’aube de cette Coupe du Monde : les Argentins sortent d’une Copa America glanée. La rupture d’une cruelle malédiction en somme pour Lionel Messi qui n’avait, jusqu’à lors, jamais rien remporté avec sa sélection.

Le signe indien vaincu, Lionel Messi sera, bien évidemment, le joueur à suivre durant ce mondial côté Argentin. Après une première saison en dents de scie, et c’est un euphémisme, le gaucher brille aujourd’hui de mille feux sous l’égide de Christophe Galtier. C’est simple et limpide, depuis août dernier, il enchaîne les masterclass avec une facilité qui a toujours été sienne au cours de son incroyable carrière. Une incroyable carrière qui ne demande, aujourd’hui, qu’à être conclue de la meilleure des façons. Car oui, depuis maintenant 16 longues années qu’il se trouve dans le circuit, il a absolument tout gagné. Ne lui manque plus que ce titre suprême afin de tirer le rideau sans aucun regret à déplorer. Pour cela, il sera le leader d’une nation placée parmi les grands favoris..

Contrairement au Brésil où Neymar peut se fondre dans un collectif particulièrement bien pourvu, surtout offensivement parlant,, l’Albiceleste est, elle, singulièrement monocéphale. De fait, même si la qualité est indubitablement présente, c’est, in fine, toute une équipe qui joue pour un seul et même homme. Et force est de constater que ce schéma pourrait se révéler diablement efficace si le génial gaucher se trouve dans de bonnes dispositions.

Une Coupe du Monde qui devrait bel et bien être l’ultime de Lionel Messi. Plus généralement, l’Argentine a déjà participé à 17 reprises à cette compétition planétaire avec deux victoires à la clé en 1978 et 1986. Alors, est-ce que Lionel Messi parviendra à porter sa sélection à la façon d’un Diego Armando Maradona lors d’une Coupe du Monde afin de s’offrir ce graal tant convoité ? Réponse très prochainement.

La liste de Lionel Scaloni