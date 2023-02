Les raisons de l’impact moindre des recrues estivales du PSG

L’été dernier, le PSG, par l’intermédiaire de Luis Campos, a décidé de faire peau-neuve en ce qui concerne l’effectif rouge et bleu. Des choix qui interrogent aujourd’hui, surtout lorsqu’on observe les copies rendues par les nouvelles recrues…

Le dernier mercato estival du PSG a été des plus mouvementés. Pas moins d’une vingtaine de joueurs ont ainsi quitté le navire parisien, la plupart sous forme de prêt. Dans le même temps, six nouveaux joueurs ont débarqué : Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Vitinha. Autant d’éléments qui ne parviennent nullement à tirer leur épingle du jeu depuis le début de la saison en cours.

Le PSG, ce sac de nœuds

À l’heure de faire les premiers bilans, le constat est limpide : la grande majorité de ces dites recrues n’apporte pas satisfaction, loin de là. Et plusieurs raisons expliquent une partie de ce mystère, nous explique Goal ce samedi soir. Ainsi, certains d’entre eux auraient indiqué à des proches ne pas s’être sentis accueilli convenablement. Un accueil mitigé qui s’expliquerait par quelques menues tensions apparemment apparues dans le vestiaire du PSG suite à la prolongation de Kylian Mbappé et de son nouveau statut au sein de celui-ci. D’autres part, la tactique mise en place par Christophe Galtier, en aurait surpris plus d’un, la part-belle étant faite avant toute autres considérations au trio Messi-Mbappé-Neymar. Un état de fait qui ne permettrait pas à des joueurs au statut de remplaçant de se sentir à l’aise, la gestion étant également remise en cause. Goal donne l’exemple d’un Pablo Sarabia qui qui ne comprenait apparemment pas pourquoi il jouait si peu. Finalement, l’Espagnol est parti direction les Wolves, mais il aurait été prêt à rallier Getafe afin de jouir d’un temps de jeu plus important.

De ce fait, plusieurs joueurs, déjà présents au club l’an passé, s’interrogeraient sur le bien-fondé de ce recrutement estival et sur la nécessité de faire partir certains de leurs anciens coéquipiers. Vitinha, par exemple, affiche un niveau bien loin de ce qu’il a pu démontrer lors de ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs. Ce dernier aurait même reçu quelques réflexions de la part de ses propres partenaires comme Neymar, toujours selon les informations de Goal. Reste que Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike vont devoir largement rehausser leur niveau de jeu dans les semaines à venir, tout comme les habituels titulaire. Dans le cas contraire, le PSG ira droit dans le mur.