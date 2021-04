Tests PCR lundi et mardi pour les Parisiens avant Bayern / PSG

Avec déjà deux cas de Covid-19 dans son effectif ces derniers jours – les deux Italiens Alessandro Florenzi et Marco Verratti – le PSG n’espère aucune propagation du virus au sein de son effectif, à deux jours du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Bayern (mercredi 7 avril à 21h sur RMC Sport 1). De plus, les Rouge et Bleu devront respecter le protocole mis en place en Allemagne avant leur déplacement demain. En effet, depuis le 26 mars dernier, l’Allemagne a classé la France comme “une zone à haut risque” d’infection. Ainsi, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place en Bavière, l’ensemble de l’effectif du PSG a passé des tests PCR ce lundi, rapporte le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon. Un autre test aura également lieu ce mardi afin d’avoir des résultats de moins de 48 heures. “Afin d’être dans les clous du protocole sanitaire en Bavière. Le PSG a fait passer des tests PCR à son effectif ce matin (pour pourvoir décoller) et fera passer un test demain pour avoir un résultat de – de 48h (retour mercredi ds la nuit)”, a fait savoir Bruno Salomon via son compte Twitter.