Jallet : “Je pense qu’il y a un état d’esprit nouveau”

Le PSG et Saint-Etienne ont offert un dernier quart d’heure de folie avec cinq buts dont deux buts à la 92e et 95e. Le PSG a réussi a finalement s’imposer (3-2) et fait preuve de force mentale. Pour Christophe Jallet, le PSG affiche un nouvel état d’esprit depuis le Final 8 de la Ligue des Champions la saison dernière.

“Ils savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur pour aller chercher les choses. Ils sont aussi contents parce qu’ils savaient que si aujourd’hui ils avaient fait un pas de travers, perdu des points, cela aurait été très difficile d’aller chercher le titre avec Monaco et Lyon qui auraient pu prendre de l’avance, assure l’ancien parisien dans le Canal Football Club. C’était un match très très important pour eux. Je pense qu’il y a un état d’esprit nouveau que l’on avait déjà vu durant le Final 8 de la saison passée où ils ont vraiment envie collectivement d’aller chercher les choses et aujourd’hui, ils l’ont montré de fort belle manière.“