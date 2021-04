Boulleau : “Ils ont une efficacité assez exceptionnelle”

Le PSG affiche une force mentale et une efficacité assez exceptionnelle ces dernières semaines. Contre Saint-Etienne cet après-midi (3-2), les Parisiens sont passés par toutes les émotions pour finalement s’imposer sur le fil grâce à un but de Mauro Icardi. Laure Boulleau a tenu à saluer cette efficacité parisienne.

“Il y a eu beaucoup d’efficacité, c’était un match assez ouvert, ils ont commis des erreurs. Si on s’attarde sur le positif, ils ont une efficacité qui est assez exceptionnelle, félicite Boulleau dans le Canal Football Club. Ils ont des cadres qui répondent présents. Kylian Mbappé est six étoiles sur le match qu’il a proposé. Il porte son équipe. Et puis les entrées, Di Maria et Icardi ont été décisifs. Ce que j’ai adoré c’est cette joie qu’ils ont eue à la fin du match. Cette victoire va compter, ils ont eu une émotion collective qui peut leur donner envie d’aller manger les Lillois.“