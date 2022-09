Après une première saison compliquée sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé son niveau depuis le début de l’exercice 2022-2023. Recentré sur le terrain par Christophe Galtier, l’international argentin (35 ans) est impliqué sur 14 buts avec six réalisations et huit passes décisives. Jérôme Alonzo explique que ce n’est pas le Lionel Messi de 2022-2023 qui l’étonne mais celui de la saison dernière.

« Même sur un éclair, il te tourne un match en Ligue 1«

« On voyait bien, tous, qu’il n’était pas heureux d’être-là. Je voyais beaucoup de matches, des matches au Parc où il n’était vraiment pas très loin de moi. Tu vois que le gars était là, il traînait son spleen. Il n’a pas demandé à venir au PSG. […]C’est beaucoup plus complexe que ça. Dans le cerveau d’un champion qui a été déraciné de sa famille de cœur qui est le Barça. On voyait bien qu’il était venu au PSG par défaut. Et après, il s’est dit : « Tiens, on est pas mal là. Et puis tant qu’à être-là, autant être bon. Moi ce n’est pas ce Messi-là qui m’étonne, mais celui de l’année dernière, assure Jérôme Alonzo dans l’Equipe de Greg. Là je le trouve à sa place, à son rythme, à son âge où son jeu évolue. Contre Lyon, il n’a pas été bon 90 minutes évidemment. Les éclairs de génie c’est ponctuel, par séquence. Evidemment que l’on se régale et que les trois de devant sont indispensables. Mais ce n’est pas le Messi-là qui m’étonne, c’est celui de la saison dernière. Même sur un éclair, il te tourne un match en Ligue 1. »