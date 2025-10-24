Jérôme Alonzo prend la défense de Lucas Chevalier

Arrivé au PSG cet été, Lucas Chevalier a quelques difficultés en ce début de saison. Jérôme Alonzo a tenu à prendre la défense de l’ancien Lillois.

Cet été, le PSG a décidé de changer de gardien. Il a recruté Lucas Chevalier en provenance de Lille contre 55 millions d’euros, bonus compris, et a vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Titulaire lors des 14 matches du PSG cette saison, Lucas Chevalier alterne entre le bon et le moins bon, lui qui a été l’auteur de plusieurs erreurs depuis son arrivée à Paris. Jérôme Alonzo a tenu à prendre la défense de l’ancien lillois, qui doit se familiariser à un environnement totalement différent de celui qu’il a connu à Lille.

« C’est le futur grand gardien français, sans aucun doute »

« Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde, qui est aussi celui qui a amené sa première Ligue des champions à Paris. Alors si on veut être juste dans la façon de dresser un premier bilan, on ne peut pas décorréler les performances de Lucas du contexte parisien, lance l’ancien gardien du PSG dans une interview accordée au Parisien. Le mec arrive et doit faire au moins aussi bien que son prédécesseur sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance ! Son double arrêt face à Strasbourg le week-end dernier prouve qu’il est toujours aussi fort. La façon dont il s’est relevé de sa boulette face à Tottenham en Supercoupe de l’UEFA pour sauver l’équipe aux tirs au but confirme aussi qu’il est armé mentalement. Pour l’instant, la balance erreur-exploit est pour moi négative. Je veux dire par là qu’il n’a pas rapporté plus de points qu’il n’en a coûtés. Pour l’heure, le compte n’y est pas. Mais on a laissé tellement de temps à des truffes absolues, qu’on ne peut pas agir différemment avec quelqu’un du talent de Lucas Chevalier. C’est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Mais pour l’instant, il n’est pas encore aussi fort que Gigio, Maignan, Neuer ou Courtois. Il faut lui laisser du temps. Il est exactement dans la même position que Donnarumma quand il a succédé à Navas. Il lui faudra certainement quelques gros matchs de gardien pour retrouver ce côté dominant. Je veux le voir tout dégommer dans sa surface comme il le faisait à Lille, le torse bombé, les pecs en avant. Voilà son prochain défi, devenir le patron ! »