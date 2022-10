Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre PSG-OM, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier a tenu à passer un coup de gueule au sujet des nombreuses questions posées sur l’extra-sportif autour du club. Une opinion partagée par l’ancien Parisien, Jérôme Rothen.

Si le PSG est toujours invaincu depuis le début de saison, il doit aussi faire face à de nombreuses affaires extra-sportives. Seul face à la presse, Christophe Galtier a tenu à répondre sans filtre à chaque question posée depuis le début de la saison. Mais ce vendredi, à deux jours du match face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1, l’entraîneur du PSG a tenu à passer un coup de gueule au sujet des nombreuses questions en dehors du sportif : « Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne me parlez jamais football. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier et heureux, et finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1 minute 30 de football sur une conférence de 10 minutes. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire. Je vous dis que ça se passe bien, qu’ils sont solidaires et vous écrivez le contraire. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. »

« La plupart de la presse sportive ne fait pas son boulot correctement »

Un avis partagé par l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, qui ne comprend la multitude de questions sur l’extra-sportif. « Depuis le début, je trouve que Galtier ne faute pas en conférence de presse. À mon sens, ils font beaucoup trop de conférence de presse. Dans une semaine classique, quand tu ne joues pas tous les trois jours, tu as une conférence de presse en début de semaine, une la veille du match et une après. C’est trois en sept jours. C’est beaucoup trop. Il (Galtier) devrait être protégé bien plus. Il ne pouvait pas s’apercevoir avant qu’il était esseulé. Au début de l’année, on nous a annoncé un changement de projet au PSG. S’il y a un changement de projet, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif. Le président a pris conscience de pas mal de choses. Normalement, le mode de fonctionnement doit évoluer et changer », a déclaré l’ancien international français, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Lui s’attendait à ce que ça évolue et que les questions extra-sportives ne lui appartiennent pas forcement. Sur une heure de conférence de presse, il y a 50 minutes sur des faits extra-sportifs, ou des faits du vestiaire ou l’attitude de certains… Parlez-lui du terrain. Et ça c’est malheureusement le reflet qu’on a de la presse aujourd’hui. Les journalistes présents en conférence de presse vont pointer du doigt les problèmes extra-sportifs. Il y a un paratonnerre, qui sont les gens au-dessus de Christophe Galtier. Au-dessus, il y a un président. C’est lui qui doit chapeauter et prendre des décisions. Le problème, c’est que ce n’est pas fait parce que tout se mélange. Le problème, c’est qu’ils laissent Christophe Galtier dans la mouise. Je veux bien qu’il y ait la presse comme Voici ou Gala, mais les journalistes sportifs doivent rester dans le sport. Posez des questions technico-tactiques. Il n’a même pas l’occasion de parler de ça parce qu’on ne lui pose pas ces questions-là. Assumez que la plupart de la presse sportive ne fait pas son boulot correctement. »