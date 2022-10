L’été prochain, le PSG devra s’activer pour renforcer son effectif. Et les rumeurs sur les envies de départ de Kylian Mbappé pousseraient la direction parisienne à chercher une solution notamment en Italie et plus particulièrement du côté de l’Inter Milan.

Les rumeurs autour d’une envie de départ de Kylian Mbappé cette semaine ont eu l’effet d’une bombe dans le monde du football. En effet, selon plusieurs médias, le numéro 7 du PSG souhaiterait un départ dès l’été prochain en raison des promesses non-tenues par la direction sportive au moment de sa prolongation en mai dernier. Afin d’anticiper un éventuel départ lors du prochain mercato estival, le board parisien cherche déjà un remplaçant et se serait tourner vers la Serie A. En plus de Milan Skriniar, le club parisien serait intéressé par un autre joueur de l’Inter Milan : Lautaro Martinez (25 ans). Auteur d’un début saison compliqué (4 buts et 2 passes décisives en 13 matches), l’attaquant a mis fin à une série de huit rencontres sans marquer lors du match nul face au FC Barcelone (3-3) cette semaine en Ligue des champions. De quoi lui redonner confiance à l’approche de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Nerazzurri, l’international argentin attise les convoitises.

Lautaro Martinez pour remplacer Kylian Mbappé ?

En effet, en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG aurait coché le nom de l’Argentin et se serait renseigné auprès de l’Inter Milan pour connaître la situation du joueur, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Selon le journal transalpin, son compatriote, Lionel Messi, lui aurait même glissé quelques mots au sujet du club de la capitale. Manchester United serait aussi intéressé par l’Argentin de 25 ans, précise GDS. Prolongé il y a un an, Lautaro Martinez ne se voit actuellement pas quitter le club italien et se concentre sur sa saison. Le natif de Bahía Blanca (en Argentine) aurait ainsi demandé à ses dirigeants de mettre toutes les propositions reçues entre parenthèses. Si le joueur reste pour l’instant fidèle à l’Inter, reste à savoir quelle sera sa position à la fin de la saison. Auteurs d’un début de saison compliqué, les champion d’Italie 2021 occupent une décevante 7e place et comptent cinq points de retard sur le podium.

Statistiques 2022-2023 de Lautaro Martinez*

Serie A : 9 matches disputés (740 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive

: 9 matches disputés (740 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive Ligue des champions : 4 matches disputés (288 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt