Kylian Mbappé a encore créé une polémique avec sa sortie sur les réseaux sociaux à l’issue du match nul contre Reims (0-0) avec le hashtag #PivotGang, l’attaquant n’étant pas satisfait de son positionnement sur le terrain au PSG et l’ayant déjà fait savoir à plusieurs reprises. Alors que beaucoup tombent sur lui, Jérôme Rothen a souhaité le défendre.

« Comme d’habitude, Mbappé est attaqué par rapport à de la frustration et des réactions. Alors oui, il le montre. Peut-être un peu trop, en effet. Par moments, il est boudeur, parce que déjà, il n’est pas content de lui personnellement. Il a une période un petit peu plus dure. Il est moins efficace. Ça rejaillit sur une frustration collective, défend l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il se rappelle pourquoi il est resté au PSG. Pourquoi on lui a vendu ça, alors qu’il n’avait rien demandé. Vu qu’il est très perfectionniste, il voulait continuer à progresser. Ce n’est pas lui qui a dit: ‘Je veux faire ça ou ça’. Nasser Al-Khelaïfi et l’émir lui ont vendu un projet. Dans ce projet, ce sont greffés Campos et Galtier, avec un projet de jeu qui n’était pas du tout celui-là au départ, donc il joue dans un rôle qui n’est pas celui qu’on lui a vendu. Peut-être que si on lui avait vendu ça, il n’aurait peut-être pas décidé de rester et il serait allé ailleurs. »

« Il l’a fait avec beaucoup d’autodérision »

L’ancien numéro 25 du PSG estime que la story Instagram de Kylian Mbappé est à prendre « au second degré. »

« On peut comprendre sa frustration, même s’il le montre un peu trop, on est d’accord. Sauf que là, on s’arrête sur un petit hashtag qu’il a mis après le match. Juste un petit peu de second degré. Il peut être sorti frustré d’un match et juste rigoler à la fin. Il se dit que ça va faire parler. Il l’a fait avec beaucoup d’autodérision. Il y a eu plusieurs discussions pendant le match entre Galtier et Mbappé. Un coup, il lui dit: ‘Reste bien dans l’axe parce que tu vas avoir des ballons avec Soler, Ruiz et Sarabia’. Mais les ballons sont rarement arrivés. Après, Galtier lui a dit: ‘Viens décrocher’. Donc au bout d’un moment, il ne sait plus où aller. Il y a une incompréhension. Mais il ne faut pas tout interpréter et dire qu’aujourd’hui, le problème est avec Christophe Galtier. Parce qu’il y a beaucoup de respect entre eux, tout comme avec Campos. »