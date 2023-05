Ces deux derniers jours, le nom de Bernardo Silva est revenu dans l’actualité. L’international portugais de Manchester City, serait la priorité du PSG pour remplacer Lionel Messi.

Bernardo Silva est l’un des meilleurs joueurs de Manchester City cette saison et depuis plusieurs années. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club mancunien, il aimerait changer d’air cet été après six ans en Angleterre. Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, il serait intéressé par une arrivée au PSG et des discussions auraient même été entamées entre les deux parties. Une possible arrivée qui ravirait Jérôme Rothen.

« Je pense qu’au PSG, il manque cruellement des joueurs comme ça »

« Bernardo Silva, c’est une référence à son poste, même à plusieurs puisqu’il peut jouer partout. Il est très intelligent, altruiste et c’est ce que j’aime. Il est tourné vers le collectif, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il a été façonné par Pep Guardiola. C’est un joueur très constant, très régulier. […]Ce ne sera pas facile de le prendre comme ça parce que Pep Guardiola l’estime énormément, il a un rôle prépondérant à Manchester City aujourd’hui. S’il y a une possibilité, tant mieux. Je sais, parce que je me suis renseigné, qu’il verrait d’un bon oeil un départ cet été, surtout s’il gagne la Ligue des Champions et la Premier League. […]Je pense qu’au PSG, il manque cruellement des joueurs comme ça. Donc ça ne peut être qu’une bonne idée. »

