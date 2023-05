PSG : Daniel Riolo valide la piste Bernardo Silva

Bernardo Silva se trouve dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato. Une excellente idée de la part de Luis Campos, a estimé Daniel Riolo sur les ondes de RMC ce lundi soir.

Avec le très probable départ de Lionel Messi le 30 juin prochain, le PSG espère recruter un joueur capable de mener le jeu rouge et bleu la saison prochaine. Et le nom avancé par de nombreuses sources depuis ce lundi n’est autre que Bernardo Silva. Le Portugais de 28 ans est un incontournable de Pep Guardiola du côté de Manchester City et ce, depuis un très long moment. Mais l’ancien monégasque aurait aujourd’hui des envies d’ailleurs. Une aubaine pour le PSG ?

🚨 Selon nos informations, différents leaders du CUP rencontrent actuellement les dirigeants du PSG



L’objectif : Dialoguer de nouveau, de manière plus apaisée que lors de la dernière réunion, afin de calmer les tensions pic.twitter.com/xkZWlauv5i — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

Bernardo Silva, un joueur de grande qualité

Les sources sont, en tout cas, unanimes à ce sujet : Luis Campos a fait du voluptueux gaucher sa grande priorité pour occuper l’aile droite parisienne. Son prix avoisinerait les 80 millions. Alors, Bernardo Silva au PSG, bonne ou mauvaise idée ? Pour Daniel Riolo, qui s’exprime sur les ondes de RMC, le club de la capitale est dans le vrai s’il le recrute l’été venu. « Je pense qu’il y aura le recrutement d’un avant-centre et peut-être l’arrivée de Bernardo Silva qui peut jouer à plein de postes différents. Il ne joue pas que dans la ligne du haut, il peut jouer dans les trois du milieu sans problème. Bien entendu que Bernardo Silva est une très bonne idée pour le PSG. C’est un très bon joueur. J’espère simplement qu’il en a encore sous le pied parce que cela fait des années qu’il est bon. »