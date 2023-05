Plusieurs joueurs du PSG nommés aux Trophées UNFP

La fin de saison approche et les récompenses de fin d’exercice 2022-2023 vont bientôt être décernées. Ce mardi, les nommés pour les Trophées UNFP ont été dévoilés. Chez les hommes et chez les femmes, le PSG est bien représenté.

Le PSG a encore trois matches pour s’offrir le titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record. Juste après la 37e journée, l’UNFP va dévoiler les trophées des meilleurs joueurs, entraîneurs, gardiens, jeunes, de Ligue 1, Ligue 2 ou D1 Arkema, lors de sa cérémonie traditionnelle qui se tiendra le 28 mai cette année. Ce mardi, les nommés pour les différentes catégories ont été dévoilés. En ce qui concerne le meilleur joueur de Ligue 1, deux Parisiens sont en lice. Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ils sont en concurrence avec Loïs Openda (Lens), Seko Fofana (Lens) et Jonathan David (Lille). En ce qui concerne le meilleur gardien, Gianluigi Donnarumma défendra son titre face à Pau Lopez (Marseille), Lucas Chevalier (Lille), Brice Samba (Lens) et Anthony Lopes (Lyon).

🌟 Kylian Mbappé & Leo Messi sont nommés aux trophées UNFP du meilleur joueur de la saison de la L1 🏆 pic.twitter.com/QQWuloaABq — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 16, 2023

Christophe Galtier absent de la liste des entraîneurs

En ce qui concerne le meilleur espoir, Nuno Mendes sera en concurrence avec Bradley Barcola (OL), Ryan Cherki (OL), Elie Wahi (Montpellier) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco). Même si le PSG est leader du championnat depuis la première journée, Christophe Galtier ne fait pas partie de la liste des cinq entraîneurs nommés pour le titre de meilleur technicien. Ce titre se jouera entre Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (Toulouse), Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Pascal Gastien (Clermont).

🚨 Christophe Galtier n’est PAS nommé pour le trophée UNFP du meilleur coach de la L1 ❌ pic.twitter.com/Ti8CN3zyBL — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 16, 2023

Le PSG bien représenté pour les trophées UNFP de la D1 Arkema

Lors de cette cérémonie, les titres pour la D1 Arkema seront aussi décernés. Deux joueuses du PSG sont nommées pour le titre de meilleure joueuse, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro. Elles seront en concurrence avec Delphine Cascarino (OL), Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (FC Fleury). Laurina Fazer est elle nommée pour le titre de meilleur espoir. Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (Reims), Aïrine Fontaine (FC Fleury) et Alice Sombath (OL) postulent aussi. Enfin, Constance Picaud est nommée pour le titre de meilleure gardienne en compagnie de Christiane Endler (OL), Manon Heil (FC Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC) et Laëtitia Philippe (Le Havre).

Le récapitulatif des nommés