Jesé et les confidences de Kylian Mbappé sur le Real Madrid

Ça a été le, court, feuilleton de la fin du dernier mercato : désireux de quitter le PSG, Kylian Mbappé avait demandé à ses dirigeants de rallier le Real Madrid. Une option qui a été rejetée en bloc par la direction parisienne. Aujourd’hui, c’est Jesé Rodriguez qui remet ce sujet sur la table.

En effet, interrogé par Movistar, l’ancien joueur du PSG, plus remarqué par ses clips de Reggaeton que pour ses performances sous la tunique rouge et bleu, a indiqué que Kylian Mbappé lui avait confié son souhait de rejoindre la Casa Blanca :« Il m’a dit qu’il allait jouer pour le Real Madrid un jour. Je ne savais pas si ce serait dans un an, deux ans ou trois ans (…) Mbappé au Real ? Oui, j’en suis sûr. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou la saison prochaine », a commenté l’actuel joueur de Las Palmas.