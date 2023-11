Après une nouvelle défaite face au Bayern Munich (0-1) en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG sont déjà en danger dans cette compétition.

Les Parisiennes passent pour le moment complètement à côté de leur phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Dans un groupe relevé, les Rouge & Bleu ont déjà connu la défaite à deux reprises face à l’Ajax Amsterdam (2-0) et le Bayern Munich (0-1). Désormais, un sans-faute devra être réalisé afin d’espérer voir les quarts de finale de la compétition. Pour cela, la double confrontation face à l’AS Roma (14 et 20 décembre) sera cruciale pour les Parisiennes.

« L’état d’esprit était excellent »

Après la rencontre, le coach – Jocelyn Prêcheur – a analysé la défaite de son équipe, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et malgré ce nouveau revers, il a apprécié l’état d’esprit de ses joueuses. « Il nous a manqué un peu de lucidité et de fraîcheur dans le dernier geste. Il est difficile de se créer des opportunités contre ce genre d’équipes. On en a eu beaucoup en seconde période, mais nous sommes retombés dans nos travers. On ne concrétise pas nos actions. Je ne sais pas si c’est une inquiétude mais le constat peut difficilement être plus négatif. On est au pied du mur. On est encore en vie, mais sur un fil, dans l’obligation de prendre le maximum de points dans la double confrontation contre la Roma (14 et 20 décembre). »

« C’est plus qu’un mauvais départ, c’est sûr. On a retrouvé un bon état d’esprit, la première période est plutôt équilibrée même si sur les occasions franches, ça penche un peu plus du côté du Bayern. Elles nous ont mises en difficulté sur les transitions. En seconde période, nous avons bien réagi, nous avons pris des risques en jouant plus haut et en nous exposant sur quelques contres. Nous n’avions pas le choix, nous devions égaliser. L’état d’esprit était excellent. Elles n’ont pas lâché. Elles ont tenu, mais n’ont pas réussi à marquer. On n’était pas loin. »

Pour PSG TV, Jocelyn Prêcheur a également regretté le manque de lucidité de son équipe en seconde période. « Sur la deuxième mi-temps, on a vraiment tout donné, on s’est battus jusqu’au bout pour essayer d’égaliser. La grande frustration c’est de prendre encore un but sur coup de pied arrêté. On l’avait travaillé et on l’avait vu, c’est vraiment une grosse déception. Après, vous êtes obligés de courir au score, peut-être qu’il nous a manqué un peu de lucidité devant sur le dernier geste. On a trois, quatre occasions qu’on doit négocier un peu mieux. Et puis après la fraîcheur, eux ils sont pleins et nous il nous manquait du monde sur nos atouts offensifs. Il nous a manqué cette fraîcheur et cette lucidité dans les derniers gestes pour concrétiser cette large domination en deuxième mi-temps. »