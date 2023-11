Après le mois d’octobre étincelant du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery figurent parmi les trois nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois.

Nous nous souviendrons de ce mois d’octobre du côté du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale a affiché un double visage en Ligue des Champions, c’est un sans faute en Ligue 1. Confrontés à Rennes, Strasbourg, puis enfin Brest, les Rouge et Bleu ont inscrit neuf buts sur les trois rencontres. Une supériorité qui vaut la nomination de deux Parisiens au trophée UNFP du meilleur joueur du mois, aux côtés du Monégasque Aleksandr Golovin.

Les deux Parisiens nommés

Évidemment, la superstar Kylian Mbappé est appelé à la barre. Avec trois buts et une passe décisive sur les trois confrontations, l’attaquant de 24 ans ne pouvait pas être ignoré. Double buteur contre Brest, le numéro 7 s’est montré muet lors de la rencontre contre Rennes. L’autre désigné, et il n’en n’est pas des moindres, et beaucoup plus jeune mais tout aussi talentueux. Auteur d’un mois toujours plus impressionnant, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, complète la liste. La pépite parisienne compte un but et une passe décisive sur ses deux matchs disputés. Au-delà des statistiques, le joueur de 17 ans s’est installé comme élément clé de l’effectif de Luis Enrique, et continue d’impressionner le monde du football par ses facilités et sa maturité.

Les supporters peuvent élire leur joueur du mois directement sur le site tropheesunfp.com !