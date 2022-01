Le PSG se prépare à une grosse confrontation ce dimanche en se déplaçant sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais (21h00). Après une qualification tranquille contre Vannes dans le cadre des seizièmes de finale de Coupe de France (4-0), les Rouge & Bleu devront faire face à un plus gros morceau… Mais avec un effectif qui compte pas mal d’absents. Comme annoncé plus tôt dans la journée, Angel Di Maria a été testé positif au COVID-19 mais est asymptomatique. Selon les médias argentins, il devrait être de retour à l’entrainement dans 5 jours. Les autres joueurs mis en quarantaine sont Sergio Rico, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma. Parmi cette liste, Juan Bernat n’était pas présent au Camp des Loges ces derniers jours pour ces mêmes raisons… Mais l’Espagnol a réalisé de nouveaux tests lundi et mardi qui se sont avérés être négatifs.

L’ancien munichois a donc fait son retour à l’entrainement du jour, et a enchaîné les exercices avec le groupe, comme en témoigne ses photos publiées sur son compte Instagram personnel. Juan Bernat postule donc à une place dans le groupe qui va s’envoler pour Lyon ce dimanche et devrait être à la disposition de Mauricio Pochettino. Une première depuis sa blessure le 12 décembre dernier contre l’AS Monaco au Parc des Princes (2-0). À noter aussi la présence de certains titis, comme Xavi Simons et Edouard Michut, lors de la séance du jour selon des clichés partagé par le compte officiel du PSG. Les jeunes parisiens enchaînent et pourraient donc aussi être dans l’effectif qui affrontera l’OL en Ligue 1.