Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 novembre 2021. Les difficultés de Presnel Kimpembe et de la défense parisienne dans son ensemble. Que doivent faire les Rouge & Bleu pour régler ces problèmes ? Messi sûrement absent contre Bordeaux…

Le Parisien du jour revient sur les difficultés affichées par Presnel Kimpembe et commence son article par cette phrase : « À force de tirer sur la corde, cela devait bien finir par arriver. » Le joueur s’est blessé face au RB Leipzig « au milieu de la seconde mi-temps, après un tacle défensif, suivi d’un dégagement en touche » mais il a serré les dents. Si ce genre de blessure nécessite en général « trois à quatre semaines de soins », le joueur pourrait être présent pour le déplacement à Manchester City le 24 novembre. Le quotidien estime que le joueur « subit peut-être le contrecoup d’une préparation estivale lourde » tout comme Achraf Hakimi et Ander Herrera qui montrent des limites physiques. Le titi parisien « est de loin » le joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début de l’exercice 2021/2022 (1436 min) contre 1289 minutes pour Kylian Mbappé. Le joueur évoquait en privé de douleurs physiques depuis des semaines et aurait même voulu souffler sur une rencontre.

Pour L’Equipe le constat est clair et sans appel : « Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sont déjà allés chercher le ballon 17 fois dans leur but, soit une moyenne d’un but par match tout rond. C’est le pire temps de passage de l’ère QSI. » Voilà qui pose les bases. En C1, le club de la capitale est jugée comme « à part » en étant dans des catégories défensives similaires à des équipes plus modestes de la Ligue des Champions comme Malmö, Tsiparol ou encore Besiktas (voir graphique ci-dessous). Par exemple dans le nombre de tirs et de centres concédés, de ballons touchés par l’adversaire dans la surface de réparation adverse, etc… « À force de devoir gérer des un contre un ou de prendre des vagues, la défense finit forcément par craquer » explique le média sportif. Le problème étant aussi au niveau du premier rideau, pas assuré par les attaquants ni les milieux. Derrière « la structure est sans cesse déformée » et peine à couvrir à la fois la profondeur et la largeur. Le meilleur match était celui où le pressing était coordonné (contre City) comme le souligne L’Equipe. Mais le véritable paradoxe c’est que le PSG conserve une certaine efficacité défensive puisqu’il encaisse ‘seulement’ un but tous les 13,8 tirs, et même un but tous les 4,8 tirs cadrés, des stats bien plus performantes que les autres cylindrées du continent. » Le quotidien estime que « l’absence de rotation globale aux quatre postes défensifs joue sur le niveau de performances », car 3 des 4 plus gros temps de jeu au sein de l’effectif parisien sont tenus par des défenseurs (Kimpembe, Marquinhos, Hakimi). Les autres solutions pourraient aussi être un changement de profils au milieu de terrain voire un changement complet de dispositif avec la mise en place de la défense à trois.

Touché au genou gauche et aux ischio-jambiers, l’absence de Leo Messi à Bordeaux « n’est pas actée mais il pourrait être encore ménagé, avant de filer en sélection. ». L’Argentin était à Madrid ce vendredi, avec l’autorisation du club, dans une clinique de physiothérapie « où il a des habitudes » même si son cas « ne suscite pas d’inquiétude au sein du PSG », les Rouge & Bleu souhaitent le gérer « avec la plus grande précaution. » Dans ce contexte, il est donc « peu probable de le voir sur la pelouse du Matmut Atlantique demain ». La situation de Leandro Paredes est similaire à celle de la Pulga « en plus critique », les discussions entre le PSG et la sélection argentine promettent d’être intenses…