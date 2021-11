Petkovic : « Nous devrons entrer sur le terrain sans peur »

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé un début de saison très difficile. Avant la réception du PSG demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), Bordeaux pointe à la 16e place (2 victoires, 6 nuls, 4 défaites). Les coéquipiers de Yacine Adli se sont rassurés la semaine dernière en s’imposant contre le Stade de Reims (3-2) la semaine dernière. Ce week-end, dans le cadre de la 13e journée, c’est le PSG qui se présente au Matmut Atlantique. Vladimir Petkovic ne veut pas se montrer pessimiste avant d’affronter le leader de la Ligue 1. « Je pense que sur les derniers matchs on a été plus sûr. […]Là où l’on a eu des difficultés, ce sont sur des marquages individuels et notamment sur coups de pied arrêtés. Il faut aussi s’améliorer offensivement dans la dernière passe, les dernières courses pour ne pas perdre toutes nos occasions comme lors du match précédent.

L’ancien sélectionneur de la Suisse qui s’est ensuite penché sur le match de demain. « Nous devrons travailler ensemble. Individuellement, ils sont trop forts. Nous devons faire les efforts, que les joueurs s’entraident, et être la meilleure équipe sur le terrain. Il est important que nous agissions en équipe, et qu’un joueur vienne aider son coéquipier, indique l’entraîneur bordelais en conférence de presse. Je ne pense pas que toutes les stars du PSG joueront, nous verrons cela. Nos joueurs connaissent ces matches, certains ont joué avec de telles stars, ça doit offrir une motivation supplémentaire, pour montrer sur le terrain que nous sommes forts en équipe, pas individuellement. Nous devrons entrer sur le terrain sans peur, avec la conviction que nous pouvons battre cet adversaire. Nous devons y croire, et prouver sur le terrain que nous pouvons remporter ce genre de match.«