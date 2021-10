Depuis son arrivée au PSG durant le mercato hivernal 2017, Julian Draxler s’est lié d’amitié avec Presnel Kimpembe. Les deux joueurs affichent souvent leur joie d’être ensemble, que ce soit à l’entraînement ou sur les réseaux sociaux. L’international allemand a évoqué cette belle amitié.

« Mon pote Kim (Kimpembe, ndlr) est toujours content quand je marque mais en même temps il est content pour tout le monde. J’ai toujours essayé de montrer que je pouvais aider l’équipe et bien sûr quand tu marques ou réalise une passe décisive, c’est toujours important pour montrer que tu as la qualité, assure le numéro 23 parisien pour PSG TV. Et dans ce moment-là, tu vois que Kim est aussi bien content pour moi. J’ai déjà expliqué plusieurs fois que quand j’ai rejoint le PSG, j’avais l’impression que je connaissais déjà Presnel alors qu’on ne s’était jamais rencontré. On est pareil dans la mentalité, dans ce qu’on pense. Je trouve qu’il est très drôle et c’est pour ça que j’aime bien rester avec lui, pour rigoler. […] Pour moi, c’est l’un des meilleurs défenseurs du monde.«