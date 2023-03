Le PSG est à J-4 d’affronter le Bayern Munich pour le match retour de Ligue des Champions et les premières déclarations commencent à fuser.

Côté munichois la devise est simple, on n’a peur de rien ni de personne… et on le fait savoir ! Le Paris Saint-Germain se déplace en terre bavaroise ce mercredi avec pour ambition de renverser la tendance après sa défaite au match aller au Parc des Princes (0-1). Pour cela, les Parisiens pourront compter sur un Kylian Mbappé dans une forme tout simplement exceptionnelle depuis son retour de blessure. Le jeune français de 24 ans avait aussi bluffé son monde lors de son entrée en jeu contre ces mêmes Munichois… ou presque.

“Il ne faut pas en faire trop”

Coutumier des déclarations sans filtre, Thomas Müller s’est exprimé pour Bild à quelques jours de retrouver le jeune bondynois… et l’allemand n’a pas été inquiet par la prestation du numéro 7 parisien. L’attaquant munichois se veut toutefois prudent face aux innombrables qualités du joueur.

«Quand Paris a fait entrer Mbappé lorsque l’on menait 1-0, il a tout de suite pu prouver sa qualité. Cependant, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été réellement. Son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors-jeu. Mais pas de doute, c’est un danger absolu, peut-être même actuellement le meilleur finisseur au monde»