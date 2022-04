Kalimuendo : « Ce n’est jamais facile de confirmer »

Prêté (sans option d’achat) pour la deuxième année consécutive au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est le meilleur buteur des Sang & Or cette saison en Ligue 1. Avec 9 buts inscrits en championnat, le joueur formé au PSG – et sous contrat jusqu’en 2024 – doit confirmer, après un exercice 2020-2021 prometteur (7 buts en L1). Pourtant, l’attaquant de 20 ans avait connu une période de moins bien (6 matches sans but) avant son doublé face à l’OGC Nice le week-end dernier (3-0). Dans des propos accordés à L’Equipe, l’international espoir français est revenu sur cette saison particulière pour lui.

« Ce n’est jamais facile de confirmer. Il y a le fait d’être attendu qui est différent que d’être découvert. Je voulais au moins atteindre la barre des 7 buts. Quand je m’en suis rapproché, ça a un peu coincé. J’ai appris à travailler mentalement, à mieux gérer l’appréhension des matches. Quand je ne débutais pas, il fallait que je marque à chaque fois. Que j’améliore ma finition, mon jeu, que j’augmente ma prise de risque. Je me suis recentré sur moi. En écoutant par exemple, Teddy Riner, Tony Parker, j’ai retenu toutes les choses qui ont marqué l’histoire de ce sport. Il était important que je sois fort mentalement pour aller où je veux être. »

De son côté, le coach du RCL, Franck Haise, a complimenté les qualités de son attaquant, Arnaud Kalimuendo. « C’est déjà l’attaquant prototype du présent. De 18 à 20 ans, il a non seulement montré qu’il tenait sa place en L1, mais il a continué à marquer dans une équipe qui évolue dans la première partie du classement. C’est un attaquant pour le futur, car il sent les coups et est malin dans la finition. Il est capable de conserver dos au but, d’attaquer le profondeur, de dé-zoner pour créer des espaces pour les autres. C’est déjà une belle palette qui va s’enrichir. »