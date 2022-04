Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 avril 2022. Quel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino ? le boycott des Ultras du PSG lors du Clasico, Marseille en confiance avant le déplacement à Paris et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande qui remplacera Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, l’entraîneur argentin ne devrait pas être conservé par le club de la capitale, qui rêve toujours de Zinédine Zidane. « L’ancien Ballon d’Or 1998 est la priorité du PSG pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine. » Il a notamment été contacté et a rencontré les dirigeants des Rouge & Bleu. Cependant, « les échos autour du siège racontent une candidature qui se serait refroidie. » L’ancien coach du Real Madrid opterait pour une place sur le banc de l’Equipe de France, sans savoir si Didier Deschamps sera maintenu ou non après le Mondial 2022. Mais, le triple vainqueur de la Ligue des champions a étudié sérieusement la proposition du PSG avec ses adjoints car « il rêve de retrouver une équipe compétitive, des moyens et des grands joueurs. » Quels autres noms seraient susceptibles d’intéresser le PSG ? En cas d’échec dans le dossier Zinédine Zidane, les dirigeants parisiens opterait toujours pour un jeune technicien, à la manière d’Unaï Emery et Thomas Tuchel. « Julian Nagelsmann, 34 ans, encore quatre ans sous contrat avec le Bayern Munich, correspond à ce profil. » Le nom d’Antonio Conte (52 ans, Tottenham) est également cité parmi les rumeurs.

Concernant le coach actuel, Mauricio Pochettino, « il a déçu ses joueurs à Madrid en Ligue des champions, jugeant son coaching trop passif quand l’équipe a commencé à s’effondrer. » De plus, l’état major parisien n’a pas été convaincu par le coach argentin notamment dans sa façon de faire jouer son équipe. De son côté, Mauricio Pochettino n’est pas contre un départ et rêve d’un retour en Angleterre, où il a déjà entraîné Southampton et Tottenham. Au PSG, l’Argentin n’apprécie pas son périmètre d’action (cohabitation avec Leonardo, poids des stars dans le vestiaire). Cependant son avenir ne semble pas s’écrire du côté de Manchester United, qui opterait plutôt pour la piste Erik ten Hag. « En attendant, il ne dira rien, ne bronchera pas, car sa dernière année de contrat est en jeu, avec un immense chèque à la clé (entre 10 et 15 millions d’euros). » Quoi qu’il en soit, des changements seront attendus dans l’organigramme du club mais Doha ne dévoilera rien avant l’obtention du 10e titre de champion de France.

Le quotidien francilien se projette également sur le potentiel onze de départ de Mauricio Pochettino pour le Clasico de ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille. Et le coach parisien devrait aligner une équipe identique à celle victorieuse à Clermont (6-1) la semaine passée. Seul changement attendu, le retour de Marquinhos. Il devrait être associé à Presnel Kimpembe, même si Sergio Ramos « conserve une chance » d’être aligné. Si Keylor Navas peut effectuer son retour dans le groupe, Gigio Donnarumma devrait enchaîner un 4e match de suite dans les cages. Au milieu de terrain, le trio Danilo Pereira, Marco Verratti et Idrissa Gueye semble tenir la corde. Enfin, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Leo Messi se sont montrés redoutables ces derniers matches et vont être reconduits. En face, l’Olympique de Marseille sera privé de Konrad de la Fuente (genou), Leo Balerdi (épaule) et Alvaro (écarté), tandis que l’attaquant, Arkadiusz Milik, se dirige vers un forfait.

XI possible du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar XI possible de l’OM (Le Parisien) : Lopez – Peres, Caleta-Car, Saliba, Rongier – Kamara, Guendouzi – Gerson, Payet, Ünder – Bakambu

De son côté, L’Equipe confirme que les Ultras du PSG n’encourageront pas les joueurs parisiens pendant le Clasico et « comptent bien prolonger leur grève jusqu’à la fin de la saison. » Les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) seront bien présents dans l’enceinte mais « préféreront peut-être rester en coursive plutôt que de prendre place dans le Virage Auteuil. » Mais, cette affiche face à l’OM peut également servir de belle vitrine au CUP pour mettre en avant « ses revendications et ses critiques envers les joueurs, la direction du club et sa politique en général. » Ainsi, des chants hostiles voire insultants, des banderoles et peut-être des fumigènes pourraient être présents. Outre la colère contre son équipe, le CUP vit aussi des heures tumultueuses, rapporte le quotidien. « La K-Soce Team, le principal groupe du CUP, aurait décidé de sortir du groupe les autres membres fondateurs (Nautecia, LPA, Ultras Paris) et de refonder un bureau directeur. » Il y a quelques semaines, un désaccord avait eu lieu pour connaître l’attitude à adopter vis-à-vis du club. D’un côté, les radicaux et de l’autre les plus modérés qui « craignent d’être exclus en cas de débordement trop importants. »

Concernant le match face à l’OM, le quotidien sportif rapporte que Keylor Navas a repris l’entraînement en fin de semaine et postule pour figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino. Mais le Costaricien ne devrait pas débuter le Clasico. Pour les absences, les Rouge & Bleu seront privés d’Abdou Diallo (adducteurs), Ander Herrera (oeil), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet), Julian Draxler (ménisque) et Leandro Paredes (pubalgie). Ainsi, le coach parisien « devrait aligner une équipe très proche de celle qui s’est largement imposée à Clermont (6-1). Marquinhos devrait suppléer Sergio Ramos. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

Comme évoqué hier sur notre site, le PSG devrait effectuer sa tournée estivale 2022 au Japon lors de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Même si rien n’est encore signé, « des discussions sont en cours et jugées plutôt en bonne voie. » Après deux ans sans tournée d’été en raison de la pandémie, le club de la capitale va retrouver le continent asiatique après des expériences à Singapour, la Chine, Macao et Hongkong. Plusieurs matches amicaux seront au programme au pays du soleil levant, avec pour objectif de « séduire de futurs partenaires locaux. »

Enfin, La Provence évoque la bonne dynamique de l’Olympique de Marseille avant le déplacement à Paris. Victorieux de leur huit derniers matches toutes compétitions confondues, les Olympiens « croient en eux, même s’ils savent que la tâche s’avèrera ardue face à Mbappé et sa clique qui n’ont plus que ce genre d’affiche pour sauver les apparences au cours d’une saison ratée. » Le quotidien régional rappelle également que l’OM reste sur une victoire au Parc des Princes (1-0), en septembre 2020, qui avait permis de briser « une malédiction qui s’étirait depuis dix ans. »