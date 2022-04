Après un premier prêt réussi au RC Lens la saison passée, Arnaud Kalimuendo a réédité cette expérience chez les Sang & Or lors cet exercice 2021-2022. Si le joueur prêté (sans option d’achat) par le PSG était en forme lors de la première partie de saison à l’image de son équipe, il a connu une période plus compliquée ces dernières semaines avec notamment une série de 6 matches sans but inscrit. Mais le week-end dernier, l’attaquant de 20 ans a été l’acteur majeur de la belle victoire du club nordiste face à l’OGC Nice (3-0) avec un doublé. Deux buts qui portent son total à 9 réalisations en Ligue 1 en 27 matches disputés avec le RCL. Mais quid de son futur avec les Rouge & Bleu ? Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’international U21 français prendra une décision sur son avenir à l’issue du championnat, comme il l’a indiqué en conférence de presse ce jeudi.

Est-ce quelque chose d’insensé de l’imaginer encore à Lens la saison prochaine ?

« Je ne peux pas anticiper l’avenir. Tout peut aller si vite, mais j’ai passé deux très bonnes années ici. Après, je vais prendre ma décision en fin de saison quand je serai à tête reposée et pendant les vacances. Mais là, il y a encore de très belles choses à faire d’ici la fin de la saison. Moi, je veux très bien terminer cette saison-là parce que le Racing m’a donné mais moi aussi je veux donner. Je veux qu’on finisse très très bien cette saison. »

Comment a-t-il vécu sa période sans but

« Le plus important est de rester positif au niveau du cerveau et sur tout ce qui est aspect mental. C’est de là que provient toute notre force. Il faut pouvoir se dire que c’est une période compliquée, il faut se l’avouer. Mais il faut se dire que ce n’est pas une fin en soi. Si ça arrive, c’est une épreuve qu’on doit surmonter. Moi, je l’ai vu comme ça. Je venais chaque jour à l’entraînement pour inverser la tendance. C’était important pour moi d’inverser la tendance et je suis content de l’avoir fait. »

A-t-il une limite pour son nombre de but cette saison ?

« Honnêtement, je me voyais bien avec ce nombre de buts là, maintenant je ne me suis pas forcement mis de limite. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut anticiper mais j’ai envie d’apporter mon aide à l’équipe. Qui dit apporter de l’aide dit buts et passes décisives. Là, j’ai 9 buts mais d’ici la fin de saison, tout peut aller tellement vite. Pourquoi se fixer des limites. Moi je joue, je prends du plaisir. »