Kalimuendo donne sa priorité au RC Lens pour un prêt (LP / RMC)

Après un prêt réussi au RC Lens la saison passée (8 buts et 6 passes décisives), l’attaquant du PSG – Arnaud Kalimuendo – a débuté le nouvel exercice avec son club formateur. Mais à quelques jours de la clôture du mercato estival (mardi 31 août à 23h59), le joueur de 19 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – est dans le viseur de nombreux clubs italiens. L’Atalanta Bergame et Cagliari étaient notamment intéressés par l’international U21 français. Mais finalement, le Titi devrait évoluer dans le championnat de France.

En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – Arnaud Kalimuendo devrait quitter le PSG avant ce mardi. « Après avoir pris la décision avec le club et ses représentants d’être une nouvelle fois prêté », le joueur a donné sa priorité au RC Lens. Désormais, les deux clubs doivent se mettre d’accord sur les modalités du prêt. Toujours selon le journaliste de RMC, avec ce possible départ de Kalimuendo et le désir de la Juventus Turin de recruter Mauro Icardi « ce n’est pas exclu de voir le PSG se positionner sur un numéro 9 d’ici mardi. »

De son côté, le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, confirme également qu’Arnaud Kalimuendo donne sa priorité au RC Lens en cas de départ d’ici mardi. « Toutefois, le club nordiste doit encore trouver un terrain d’entente avec le PSG pour que le retour de Kalimuendo dans le Nord se concrétise. Les discussions portent sur un prêt d’une saison sans option d’achat. » En effet, le club de la capitale souhaite garder la main sur l’avenir de son joueur et un prêt sans option d’achat pourrait arranger les différentes parties. Pour rappel, le natif de Suresnes figure dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour le match face au Stade de Reims ce dimanche soir.

Sollicité par Cagliari aussi, Arnaud Kalimuendo donne sa priorité à #Lens en cas de départ d’ici mardi soir. Le club nordiste doit encore se mettre d’accord avec le #PSG, discussions pour un prêt sec d’une saison. #mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2021