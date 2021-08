Les Parisiennes débutent parfaitement leur saison face à Fleury (5-0)

Ce dimanche en début d’après-midi, les Féminines du PSG débutaient leur saison 2021-2022 de D1 Arkema par un derby face au FC Fleury 91. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle entamaient ce nouvel exercice dans la peau des championnes de France 2021. Avec un effectif renouvelé, l’entraîneur parisien avait décidé de titulariser trois recrues : Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui et Kheira Hamraoui.

Les Parisiennes ont parfaitement débuté cette rencontre avec deux buts en moins de 30 minutes marqués par Sandy Baltimore (1-0, 14e) et Sara Däbritz (2-0, 21e). Dix minutes avant la pause, Kadidiatou Diani a inscrit le troisième but des Rouge & Bleu (3-0, 35e). Les Féminines du PSG sont rentrées aux vestiaires avec ce large avantage. En seconde période, les Parisiennes ont marqué un quatrième but avec un but contre son camp de Grace Yango (4-0, 61e). Entré quelques minutes plus tôt, Ramona Bachmann a aggravé la marque pour les Rouge & Bleu (5-0, 85e). Les Féminines du PSG s’imposent sur ce large score (5-0) et débutent parfaitement leur saison. Elles affronteront le Montpellier Hérault pour leur prochain match (3 septembre).

XI PSG : Voll – Lawrence (Cascarino, 60e), De Almeida, Dudek, Karchaoui – Hamraoui (Diallo, 54e), Geyoro, Däbritz (Khelifi) – Diani (Bachmann), Katoto (Huitema), Baltimore