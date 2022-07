Un possible avenir pour Kalimuendo au PSG ?

Après avoir recruté officiellement Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG aura également pour mission de dégraisser massivement son effectif. Ainsi, plusieurs joueurs sont placés sur la liste des transferts dont Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Présent dans cette liste des transferts dans un premier temps, la situation d’Arnaud Kalimuendo pourrait finalement évoluer selon la suite du mercato parisien.

Galtier impressionné par Kalimuendo

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, l’attaquant de 20 ans a de nombreux prétendants, notamment en Angleterre et en Italie. Alors que les Rouge & Bleu pouvaient profiter de la belle cote du Titi afin de récupérer une manne financière importante (entre 20 et 25M€ selon certains médias), ils pourraient finalement compter sur l’international espoir français pour la saison à venir, même avec l’arrivée d’Hugo Ekitike. En effet, comme le rapporte le journaliste de CBS Sports – Ben Jacobs – Christophe Galtier a été impressionné par Arnaud Kalimuendo. Ainsi, l’attaquant fait partie de la tournée au Japon avec ses coéquipiers et « fait tout ce qu’il peut pour rester à Paris. » Après deux bonnes saisons en prêt au RC Lens (21 buts en 65 matches), le natif de Suresnes voit son avenir être lié à Mauro Icardi, toujours selon le journaliste de CBS Sports. En effet, en cas de départ de l’Argentin, le Titi du PSG a des chances de poursuivre l’aventure dans son club formateur.

Pourtant, Arnaud Kalimuendo possède de nombreux prétendants aussi bien pour des prêts que pour un achat définitif. Comme annoncé par L’Equipe ces derniers jours, Leeds United est très intéressé par le joueur du PSG. Une information confirmée par Ben Jacobs. Ce dernier rapporte aussi que Newcastle est également intéressé par l’attaquant parisien mais n’a pas encore avancé ses pions dans ce dossier.

Bilan 2021-2022 d’Arnaud Kalimuendo*

Ligue 1 : 34 matches disputés (2.173 minutes) – 12 buts

: 34 matches disputés (2.173 minutes) – 12 buts Coupe de France : 3 matches disputés (148 minutes) – 1 but

: 3 matches disputés (148 minutes) – 1 but Trophée des Champions : 1 match disputé (81 minutes)

*Source : Transfermarkt