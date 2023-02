Ce jeudi, le PSG Handball avait l’occasion de frapper un grand coup. En cas de succès sur le parquet de Plock, les hommes de Raul Gonzalez avaient, en effet, l’opportunité de valider un billet direct pour les quarts de finale de l’EHF Champions League.

Et comme souvent depuis l’entame de l’exercice en cours, les joueurs rouge et bleu ont répondu présent au sein de la compétition continentale. Ces derniers ont ainsi décroché une superbe victoire sur le parquet polonais sur le score de 26-32. Alors qu’il ne reste plus qu’une rencontre dans cette phase de poule, le PSG es certain de terminer dans les deux premières places et valide donc son ticket direct pour les quarts de finale. Une sacrée prouesse en somme. Le tout désormais sera de bien conclure à domicile face à Veszprém afin de conserver cette place honorifique de leader.

La satisfaction de Luka Karabatic

Au sortir de cette victoire, Luka Karabatic a pris la parole au micro de PSG TV afin d’exposer sa joie suite à cette superbe performance. Une performance qui n’a pas toujours été aussi intéressante au cours des saisons précédentes, surtout au sein d’une poule aussi relevée : « Nous avons fait un très bon match. On sait que c’est difficile de gagner ici. C’est une équipe dangereuse sur son terrain. On s’était bien préparé et on a réussi à faire notre travail. Nous avons fait une belle prestation et nous méritons notre victoire. Nous avons validé un premier objectif. C’est une belle réussite de se qualifier directement pour les quarts. Nous n’avions pas su le faire les années précédentes. Mais ce n’est pas la fin du chemin. On veut continuer notre parcours. Face à Veszprém, ce ne sera pas pour autant anodin. On voudra bien finir cette phase de poules devant notre public. »