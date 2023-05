Toujours aux coudes à coudes avec l’Olympique Lyonnais en championnat, les féminines du PSG ont encore une belle carte à jouer. Et cela, les Rouge et Bleu le doivent beaucoup à Grace Geyoro, elle qui réalise un exercice 2022-2023 de grande qualité.

Cela a été l’un des dossiers chauds à gérer par le board parisien l’été dernier : formée au PSG, Grace Geyoro avait des envies d’ailleurs. Forte de son statut d’internationale confirmée, celle-ci souhaitait découvrir un nouvel horizon. C’est Chelsea qui s’est finalement positionné et qui a fait le forcing pour s’attacher ses services. Néanmoins, face à l’inflexibilité du club de la capitale, la milieu de terrain a donc dû se résigner et poursuivre son aventure en terre parisienne. Un choix assez bénéfique pour le PSG étant donné la saison réalisée par la principale intéressée.

🏆 𝗤𝘂𝗶 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 ? 𝗔 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱'𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 ! 🔥



Grace Geyoro plébiscitée pour le mois d’avril

Alors que des cadres comme Marie-Antoinette Katoto, sur le flanc depuis l’entame de l’exercice en cours, et Kadidiatou Diani, qui souffre d’une fracture de la clavicule, manquent à l’appel, Grace Geyoro assume pleinement son statut auprès de ses partenaires. C’est elle, par exemple, qui a marqué le seul et unique but des siens sur la pelouse de Guingamp le 16 avril dernier pour une victoire précieuse dans la course au titre face aux rivales lyonnaises. Autant de bonnes copies rendues qui lui permettent d’être mise en avant au sein de l’élite hexagonale. En effet, Grace Geyoro fait partie des trois nominées dans l’optique de remporter la distinction honorifique de joueuse du mois d’avril en D1 Arkema. Elle se trouve en concurrence directe avec Julie Piga (FC Fleury 91) et Faustine Robert (MHSC). Pour voter, cela se passe par ici.