Beaucoup d’observateurs vont dans le sens de la thèse qui affirme que les saisons du Paris Saint-Germain ne sont animées que par le prisme de la Ligue des Champions. En ce sens, il est difficile de garder les troupes motivées du côté des différents entraîneurs et staffs techniques qui ont été sur le banc des Rouge & Bleu. Dans la foulée de la victoire face à l’OM (2-1) ce dimanche, Mauricio Pochettino a été interrogé sur cette motivation au micro de Prime Vidéo, et a répondu qu’il fallait « trouver la façon de motiver l’équipe jusqu’à la fin de la saison« . Une déclaration qui peut laisser perplexe et n’a pas manqué d’être reprise.

Plus que perplexe, le consultant de la chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak est catégorique : « Devenir champions finalement ça motive plus grand monde dans cette équipe. C’est devenu une banalité, c’est devenu quelque chose d’ordinaire, et donc ce qui fait vibrer cette équipe c’est la Ligue des Champions. Et quand la Ligue des Champions n’est plus là, la saison s’arrête« , a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission L’Equipe du Soir de ce dimanche.