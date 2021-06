Le PSG est sur le point de se renforcer avec une troisième recrue cet été. Depuis plusieurs semaines, on indique dans la presse italienne que les Rouge & Bleu sont les plus avancés dans le dossier Achraf Hakimi et que l’international marocain n’a qu’une destination en tête pour son avenir, Paris. L’officialisation de ce transfert pourrait intervenir dans les prochains jours. Selon les informations de Sky Sport Italia, le PSG finaliserait les derniers détails pour officialiser l’arrivée de l’ancien du Borussia Dortmund. Leonardo, le directeur sportif parisien, serait même en contact direct avec les dirigeants de l’Inter pour conclure le deal.