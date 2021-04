Kean : “On a montré beaucoup de très bonnes choses”

Le PSG a livré une très bonne prestation ce soir mais s’est incliné sur sa pelouse contre le Bayern Munich. Mais grâce à son succès héroïque à l’aller, Les Parisiens se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Entré en cours de jeu, Moise Kean a tenu à saluer la bonne performance de son équipe face au tenant du titre. “On a montré beaucoup de très bonnes choses en première mi-temps, et on a travaillé dur ensuite pour tenir ce résultat, salue Kean au micro de PSG TV. C’est une bonne chose, on travaille dur tous les week-ends pour obtenir ces résultats, là on va en demi-finales et on va bien récupérer pour les jouer.“