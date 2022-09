Julian Draxler faisait partie des indésirables dont le PSG voulait se séparer lors de ce mercato estival. Ce dossier a mis du temps à se décanter en raison du peu d’intérêt qu’il suscitait. Hier, un intérêt du Benfica était avancé. L’international allemand et les deux clubs ont rapidement trouvé un accord sur la base d’un prêt payant (2,5 millions d’euros) sans option d’achat. Ce jeudi soir, la transaction a été officialisée. Draxler a évoqué ce choix.

Besoin de temps de jeu

« C’est un grand club, avec une grande histoire. J’avais besoin de plus de temps de jeu qu’au PSG. C’est le club parfait pour moi, pour jouer du bon football et me retrouver, se réjouit Draxler dans des propos relayés par O Jogo. Je suis très heureux d’être dans un grand club comme Benfica. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, nous aurons un bon groupe cette saison et nous participerons aux différentes compétitions.«