Le Costa Rica n’a pas de doute sur la forme de Keylor Navas

Lors de cette Coupe du monde 2022, le PSG sera bien représenté avec 11 Parisiens appelés dans leur sélection respective. Malgré son rôle de doublure chez les Rouge & Bleu, Keylor Navas sera l’homme fort du Costa Rica.

Keylor Navas aura vécu une première partie de saison compliquée avec le PSG. Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier, le portier de 35 ans n’est pas parvenu à quitter le club de la capitale lors du mercato estival, malgré un fort intérêt du SSC Napoli. Avec aucun match disputé depuis le début de l’exercice 2022-2023, l’ancien gardien du Real Madrid sera en manque de rythme, surtout avec ses récentes douleurs au dos qui l’ont privé des trois dernières rencontres du PSG. Cadre et capitaine de sa sélection, Keylor Navas a été sans surprise convoqué avec le Costa Rica pour cette Coupe du monde 2022.

« Ses douleurs au dos ont été soignées »

Après un quart de finale en 2014 où il s’était révélé durant la compétition, le gardien du PSG aura à coeur de rééditer les mêmes performances face à l’Allemagne, l’Espagne et le Japon en phase de groupes. Et Keylor Navas aura rôle important à jouer pour sa sélection, comme l’a indiqué l’entraîneur adjoint de la Sele, Ronald Gomez, dans des propos rapportés par beIN SPORTS. « Nous connaissons bien Keylor Navas. Nous n’allons pas douter de lui maintenant, car nous connaissons ses qualités. Il a eu quelques douleurs au dos, mais elles ont été soignées. Maintenant, nous espérons qu’il nous donnera ce qu’il nous a toujours donné en match, beaucoup de sécurité derrière et du sang froid dans les cages. »